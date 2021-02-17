مسلحون يخطفون مئات الطلاب في نيجيريا

أعلن مسئولون أمنيون في نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن مسلحين قاموا باختطاف مئات التلاميذ في نيجيريا في ولاية النيجر شمال وسط البلاد.









ونقلت شبكة "بي بي سي" عن وزير دولة النيجر، إبراهيم ماتاني، تأكيده أن مسلحين هاجموا كلية العلوم الحكومية في كاجارا، اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي.









يقول ماتاني إن قطاع طرق مسلحين ارتدوا الزي المدرسي وقاموا بعملية اختطاف الطلاب.









وأضاف أن العدد الدقيق للطلاب الذين تم اختطافهم لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض الطلاب تمكنوا من الهروب أثناء الغارة.









ووفقا لـ"بي بي سي"، قال أحد السكان المحليين، لكن رفض الكشف عن هويته، إن رجالا مسلحين جاءوا على متن 33 دراجة نارية وخطفوا 28 طالبًا وثلاثة موظفين وبعضا من أفراد عائلاتهم.







