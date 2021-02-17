ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسلحون يخطفون مئات الطلاب في نيجيريا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:40 ص
مسلحون يخطفون مئات
مسلحون يخطفون مئات الطلاب في نيجيريا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن مسئولون أمنيون في نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن مسلحين قاموا باختطاف مئات التلاميذ في نيجيريا في ولاية النيجر شمال وسط البلاد.


ونقلت شبكة "بي بي سي" عن وزير دولة النيجر، إبراهيم ماتاني، تأكيده أن مسلحين هاجموا كلية العلوم الحكومية في كاجارا، اليوم الأربعاء، في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي.


يقول ماتاني إن قطاع طرق مسلحين ارتدوا الزي المدرسي وقاموا بعملية اختطاف الطلاب.


وأضاف أن العدد الدقيق للطلاب الذين تم اختطافهم لم يتم تحديده حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض الطلاب تمكنوا من الهروب أثناء الغارة.


ووفقا لـ"بي بي سي"، قال أحد السكان المحليين، لكن رفض الكشف عن هويته، إن رجالا مسلحين جاءوا على متن 33 دراجة نارية وخطفوا 28 طالبًا وثلاثة موظفين وبعضا من أفراد عائلاتهم.


وفي منتصف ديسمبر 2020، هاجم مسلحون مدرسة ثانوية العلوم الحكومية في كانكارا، واختطفوا حوالي 340 تلميذًا في المدرسة، لكنهم في وقت لاحق أطلقوا سراحهم جميعًا قبل أسبوع دون وصول كاتسينا جومنت هاوس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسلحون يقتحمون مدرسة ويخطفون تلاميذها في نيجيريا.. تفاصيل

القتال على جبهتين.. نيجيريا تحارب فيروس كورونا والإرهاب

بعد تجدد الأنشطة الإرهابية.. الاتحاد الأفريقي: لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة

نيجيريا.. إطلاق سراح مئات التلاميذ خطفتهم جماعة بوكو حرام

جهاديون يسيطرون على قاعدة عسكرية في نيجيريا

ترشيحاتنا

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

وكيل اللاعبين يكشف أسباب عدم نجاح رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر