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تفاصيل حصد أبطال مصر 7 ميداليات ببطولة فزاع "فيديو"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حمدى عبد الرحيم، المدير الفنى لألعاب القوى لفريق الكرة البارالمبية، إن بطولة " فزاع" التي تقام في دبي هي إحدى بطولات التى تتيحها الإمارات تؤهل الأبطال للمشاركة في أولمبياد طوكيو، لافتًا إلى أن الفريق حصد 7 ميداليات فى البطولة.


وأضاف "عبد الرحيم"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن اللاعب مصطفى فتح الله، أحرز ميدالية فضية ريو دي جينيرو، كما أحرز فضية أخرى في مسابقة الـ 100 متر، بينما  أحرز المركز الأول بطل العالم الروسي. 

وتابع اللاعب محمد كمال أحرز البرونزية في دفع الجلة: "كما استطاع حمادة حسن، القفز في الوثب العالي 1.76 متر، موضحًا أنه أحد اللاعبين المبتورة في إحدى القدمين بشكل كامل".

وأشار إلى أن اللاعبين مميزون جدًا وحققوا ميداليات وحققوا ارقامًا قياسية فى مجالهم.

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