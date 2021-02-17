بايدن: سئمنا الحديث عن ترامب





ووفقا لما نشرته صحيفة"ذا هيل" الأمريكية، صرح بايدن عندما سئل عن تبرئة ترامب من الاتهامات الموجهة له قائلا: لمدة أربع سنوات، كل ما ورد في الأخبار هو ترامب.





وتابع بايدن: في السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد من أن كل الأخبار تخص الشعب الأمريكي، لقد سئمت الحديث عن ترامب من قبل مجلس الشيوخ ، خلال عطلة نهاية الأسبوع واثناء محاكمة العزل الثانية.





وتجنب بايدن الإشارة إلى ترامب بالاسم سابقًا ، واصفا إياه بـ "الرجل السابق" في وقت ما خلال قاعة المدينة.

وسعى الرئيس الأمريكي چو بايدن وكبار مساعديه عمومًا إلى عدم ذكر اسم ترامب في تصريحات عامة، وبدلًا من ذلك أشاروا عمومًا إلى الإدارة السابقة.

قال الرئيس الأمريكي چو بايدن إنه سئم الحديث عن الرئيس السابق دونالد ترامب.