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رياضة

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سر حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على إعادة تدوير قائمة الفريق كل فترة، مشددا ان الفترة المقبلة ستشهد ضغط مباريات كبير في مختلف البطولات، وهو ما سيحتاج لخوض المباريات بعده تشكيلات مختلفه خوفا من إجهاد اللاعبين.

وأضاف سامي قمصان في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن موسيماني مقتنع بشده بـ إمكانيات اليو ديانج نجم الفريق ولكن لا يشاركه بشكل اساسي حتى يعود لمستواه الكامل عقب اصابته بفيروس كورونا المستجد 

وتابع أن خلال فترة اصابة ديانج شارك حمدي فتحي بشكل أساسي وتالق بشدة بالاضافة لتكوينه ثنائي رائع مع عمرو السولية، مشددا أن هذا هو السر وراء مشاركته بشكل اساسي حاليا.

وأكمل أن اليو ديانج استعاد مستواه في المباريات الحاليه وهو ما سيجعله يشارك اساسيا مشددا ان وجود اكثر من للاعب متالق في نفس المركز امر جيد ويصب في مصلحة الفريق 

وعن مروان محسن نجم الفريق فأكد انه يتعرض لضغوط شديدة خلال الفترة الحاليه مشددا انه لاعب جيد ويمتلك امكانيات رائعة ولكنه بحاجة لاستعادة الثقة، وطالب جماهير الأهلي بضرورة دعمه ومساندته 

وعن محمد شريف فأكد أنه لاعب رائع ويشارك مع الفريق في كل المباريات مشددا ان موسيماني يرغب في أن يصبح جميع اللاعبين جاهزين وعلى افضل مستوى حيث ان هناك مباريات تحتاج لـ محمد شريف وأخرى تحتاج لـ والتر بواليا. 

وأضاف أن بواليا للاعب رائع ايضا وعلى دراية بـ اجواء الدوري المصري وموسيماني هو من طلب التعاقد معه.
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