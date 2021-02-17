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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: كل الخيارات مطروحة أمام بايدن للتعامل مع إيران

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:06 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تعود إلى الاتفاق النووي الإيراني، قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، في تصريحات لقناة "العربية" إن "واشنطن لن تعود للاتفاق قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها"، مشيرة إلى أن دول المنطقة والعالم لديها مخاوف من الملف النووي الإيراني.


ونوهت جريفيث إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمامها خيارات كثيرة للتعامل مع إيران، مضيفة: " كل الخيارات مطروحة أمام إدارة بايدن للتعامل مع النووي الإيراني".


وأشارت جريفيث إلى أن الإدارة الأمريكية تغلب الخيار الدبلوماسي بشكل عام، لافتة إلى أن واشنطن تسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة.


وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن أمن المنطقة أولوية إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة.
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