السيطرة على حريق في شقة بقليوب دون خسائر بالأرواح

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بالمدينة أعلى مسجد الراعي بمدينة قليوب؛ مما أسفر عن احتراق بعض محتويات الشقة دون خسائر في الأرواح أو الإصابات.









وأمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.





وكان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مسجد الراعي.





وانتقلت الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين احتراق تليفزيون و"أنتريه"؛ بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتبين سلامة باقي محتويات الشقة، وعدم تأثر العقار بالحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



