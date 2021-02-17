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حوادث

تنفيذ 7156 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق وتحرير مخالفات عدم ارتداء كمامات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 219 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 7156 حكما، كما تم ضبط 790 مخالفة مرافق و182 بائع متجولا و232 إزالة فورية و45 وصلات كهربائية غير قانونية و37 إعلان مخالف و16 فرش شاي و206 فرش مؤقت وإغلاق 6 مقاهى خالفت قرار مجلس الوزراء وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخلفات أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقى غرفة العمليات بلاغا بنشوب حريق أعلى سطح منزلين بشارع ناصر بحى غرب شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر رئيس وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة والنقيب محمد أبو النصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح .

وبالمعاينة تبين أن حدوث شرر كهربائى تسبب فى الحريق بأعلى أحد العقارات بشارع ناصر ومع شدة حركة الرياح التى شهدتها المحافظة  الثلاثاء انتقل الحريق إلى مخلفات أعلى سطح عقار مجاور وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
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