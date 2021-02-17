ضبط 3 لصوص سرقوا سيارة ليموزين فى السويس





تلقى اللواء محمد الالفى، مدير أمن السويس، إخطارا بوجود بلاغ من أحد المواطنين بسرقة سيارته الملاكى والتى يعمل بها لتوصيل المواطنين.





وأفاد محرر البلاغ، ان هناك ثلاثة أشخاص استقلوا معه السيارة وطالبوه بتوصليهم إلى احدى المناطق و فؤجئ خلال الطريق بالاعتداء عليه و الاستيلاء على السيارة.





وشكل اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، فريقا بحثيا تحت قيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس إدارة البحث الجنائى و ضباط إدارة البحث بالمديرية.





وتمكن من تحديد هوية المتهمين والذين فاموا بإخفاء السيارة والهروب إلى منطقة المرج بمحافظة القاهرة.





وتمكنت الحملة من ضبط المتهمين والذين اعترفوا بجريمتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.