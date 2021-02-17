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فن

كيلوباترا الخليج والعالم العربي.. أحلام تتألق بلوك فرعوني.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:17 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة أحلام، صورة جديدة لها بلوك فرعوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

 

وظهرت أحلام بلوك فرعوني باللون الذهبي، مرتدية فستان طويل، مع تاج واكسسوارات شعر باللون الذهبي، لابراز اللوك الفرعوني.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أحلام علي ميك أب بالألوان الهادئة الترابية، وحلق كبير باللون الذهبي في اذنيها، مع حزام ذهبي لإكمال اللوك.

 

وعلقت احلام علي الصورة،: "صورة شخصية جديدة".

 

وعلق متابعيها علي الشبه بينها وبين كيلوباترا، معلقين لها كالاتي:

 

كيلوباترا الخليج والعالم العربي – فخامة – أحلي واحدة.

 

وتستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لطرح كليبات الجزء الثاني من ألبومها الجديد «فدوة عيونك» اليوم الخميس 11 فبراير حصريًا على فن BOX.


وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box للموسيقى


وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.


ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

 

 

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