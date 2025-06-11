الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء بإن الدولة الإيرانية لاتسعى لامتلاك سلاح نووي كما يروج أصحاب الفتنة حول إيران.

إيران تُرحب باستخدام الأساليب الدبلوماسية

وتابع بإن إيران ترفض الإملاءات الأوروبية،والأمريكية حول برنامجها النووي السلمي،ولاتزال تُرحب باستخدام الأساليب الدبلوماسية وجاءت كلمة الرئيس الإيراني قبل عقد جولة سادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول برنامجها النووي.

وشملت جولات التفاوض بين الجانبين اقتراحات أمريكية بتفكيك المفاعلات النووية الإيرانية،ووقف إيران تخصيب اليورانيوم بالكامل وهو ما رفضه الدبلوماسيين الإيرانيين.

أمريكا قد تسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة3%

في إتجاه آخر قالت أكسيوس عن مسؤولون أمريكيون بوقت سابق بإن أمريكا قد تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة3% فقط.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة الدبلوماسية بين أمريكا وإيران خلال تعقد مراحل التفاوض في ظل تلويح أمريكي بتوجيه ضربة عسكرية لإيران قد تؤدي لاندلاع صراع أوسع بسبب طلبات نتنياهو بتوجيه تلك الضربة،وهو ما يرفضه الرئيس الامريكي ترامب،ويفضل استخدام المفاوضات بدلا من الحرب.