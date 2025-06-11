النيابة العامة: براءة أحمد وعمرو الدجوي من سرقة أموال جدتهما

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي.

سرقة أموال نوال الدجوي

أسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب كلٍّ من المدعوين أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.

فيما أسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”.

وتبين من التحقيقات تنازل نوال الدجوي عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.