بعد خضوع ابن تامر حسني لعمليتين.. أعراض الزائدة الدودية وعلامات الخطر

أثار مرض ابن تامر حسني اهتمام رواد السوشيال ميديا والجمهور العربي فى الساعات الماضية .

تفاصيل أزمة ابن تامر حسني

تعرض ابن تامر حسني لأزمة صحية كبيرة بسبب انفجار الزائدة الدودية مما أدى إلى إجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين.

عانى ادم تامر حسني من أعراض صامتة للزائدة الدودية ولم تظهر سوى علامة واحدة مما تسبب فى تأخر التشخيص وانفجار الزائدة الدودية.

وتعرض ابن تامر حسني لانتكاسة بعد التعافي من عملية الزائدة التى تم إجرائها فى البداية

وكتب تامر حسني على صفحته"مش كل سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريبا أقوى شوية عشان يعرف لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة"،

وبعد أزمة ابن تامر حسني نكشف لكم أهم أعراض الزائدة الدودية وعلامتها المبكرة للوقاية من الانفجار ، ذلك وفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك.

أعراض الزائدة الدودية

الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية هي ألم البطن والغثيان وفقدان الشهية .

وهناك طريقة نموذجية لظهور هذه الأعراض تُسهّل تشخيص التهاب الزائدة الدودية ولكن للأسف لا تظهر إلا على حوالي نصف المصابين بالتهاب الزائدة الدودية و قد يكون الأطفال وكبار السن والحوامل أقل عرضة للإصابة بالأعراض النموذجية.

العلامات المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية

في الحالة النموذجية، يبدأ ألم البطن في منتصف البطن، حول السرة و قد يستمر الألم لعدة ساعات، أو قد يختفي فجأة.

في النهاية، يشتد الألم، ويتطور الغثيان والقيء و بعد عدة ساعات، يزول الغثيان، وينتقل الألم إلى أسفل البطن الأيمن، حيث توجد الزائدة الدودية. يصبح الألم أكثر تركيزًا ويزداد سوءًا.

ما هي الأعراض الأخرى المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية



قد تظهر أعراض إضافية لاحقًا لدى بعض الأشخاص، وتشمل:

الحمى

يُصاب ما يصل إلى 40% من الناس بالحمى وهذا يعني أن جهازك المناعي يعمل بأقصى طاقته وقد يعني أيضًا ازدياد الالتهاب أو انتشار العدوى.



الشعور بالضيق

قد تلاحظ أنك تشعر بتوعك عام. قد تفتقر إلى الطاقة أو التحفيز، وتشعر برغبة في البقاء في السرير، كما تفعل عندما تكون مريضًا.



انتفاخ البطن

يبدو بطنك منتفخًا وعادةً ما يكون هذا عرضًا متقدمًا، وقد يشير إلى تمزق الزائدة الدودية.



أعراض بولية

قد تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو عاجل ويحدث هذا إذا تسبب التهاب الزائدة الدودية في تهيج الأعصاب المتصلة بالمثانة.



شلل الأمعاء

عندما يُعيد جسمك توجيه تدفق الدم من أمعائك إلى الزائدة الدودية، قد تتوقف أمعائك “ القولون” مؤقتًا عن الحركة ويُصاب بعض الأشخاص بالإمساك ويشعرون بعدم القدرة على إخراج الغازات و تشعر بأن حركة الأمعاء ستخفف الأعراض.



الإسهال

قد يعاني بعض الأشخاص من فرط نشاط الأمعاء وكثرة التبرز ويكون هذا بسبب التهاب الزائدة الدودية الذي يُهيّج الجزء الأخير من القولون المجاور لها.

