هبة تطلب الخلع: بيضربني عشان أسكت عن علاقاته

أقامت سيدة تدعى “هبة. ع”، البالغة من العمر ثلاثين عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد 6 سنوات من الزواج؛ بسبب ما وصفته بالخيانة الزوجية والاعتداء الجسدي.

سيدة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج

قالت “هبة” في أوراق الدعوى، إنها لاحظت تغيرًا مفاجئًا في سلوك زوجها، وفي اهتمامه بها وبأطفالهما، مما أثار شكوكها ودفعها إلى تتبع تحركاته، لتكتشف لاحقًا وجوده في منزل سيدة أخرى تجمعه بها علاقة غير شرعية.

وأضافت الزوجة أن المواجهة بينهما تطورت إلى اعتداء عنيف، حيث قام الزوج بضربها بشكل مبرح، مما تسبب في إصابتها بجروح في الرأس والوجه، وفقًا لتقرير طبي أرفقته بالدعوى.

وأكدت “هبة” أنها فقدت الشعور بالأمان داخل المنزل، ولم تجد أمامها سوى اللجوء إلى القضاء؛ لحماية نفسها، ورفعت دعوى رقم 938 لسنة 2025، وما تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.