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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من 200 لـ 600 ألف جنيه.. تركب إيه في 2025

تركب ايه بـ 600 ألف جنيه في 2025
تركب ايه بـ 600 ألف جنيه في 2025
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا، وفولكس فاجن باسات، ومازدا 3، ورينو فلوينس، وبيجو 206.


أوبل فيكترا موديل 2008

تستمد سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 690 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

أوبل فيكترا موديل 2008

تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.
 

فولكس فاجن باسات موديل 1997

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات موديل 1997 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

فولكس فاجن باسات موديل 1997

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 360 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.
 

مازدا 3 موديل 2013

تنقل قوة سيارة مازدا 3 موديل 2013 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 128 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر.

مازدا 3 موديل 2013

تأتي سيارة مازدا 3 موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

رينو فلوانس موديل 2016

تمكنت سيارة رينو فلوانس موديل 2016 من قطع مسافة 100 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

رينو فلوانس موديل 2016

سعر سيارة رينو فلوانس موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

بيجو 206 موديل 2001

تباع سيارة بيجو 206 موديل 2001 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

بيجو 206 موديل 2001

يبلغ سعر سيارة بيجو 206 موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن باسات موديل 1997 أوبل فيكترا موديل 2008 رينو فلوانس موديل 2016 بيجو 206 موديل 2001 206 موديل 2001

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