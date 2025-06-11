قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد ظهوره في الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

البطيخ الأصفر
البطيخ الأصفر
اسماء محمد

ظهر البطيخ الأصفر فى الأسواق خلال السنوات الأخيرة وهو نوع مهجن من السلالة الأصلية .. فما تأثيره على الصحة؟

نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لتناول البطيخ الأصفر وذلك وفقا لما جاء فى موقع stylecraze.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية


البطيخ الأصفر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فقد ثَبُتَت قدرته على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية، وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وتقليل الالتهاب لدى المرضى المُعرَّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

انسداد القلب.. 8 أعراض صامتة قد تُنذر بخطر قاتل

يقوى المناعة ويعالج الضغط

مصدر غني بفيتاميني أ و سي، اللذين يُساعدان على تقليل الالتهابات وتقوية جهاز المناعة ويحتوي البطيخ الأصفر أيضًا على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية  والمعادن مثل البوتاسيوم التي تساعد على خفض ضغط الدم 

 إدارة الأمراض المزمنة


تشير الدراسات إلى أن تناول البطيخ يساعد في علاج وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر.

علاج السمنة

يحسن صحة الأمعاء


في الأبحاث العلمية، أظهر قشر البطيخ الأصفر أعلى نشاط بروبيوتيك ضد بكتيريا Lactobacillus rhamnosus وBifidobacterium bifidum. 

يمتلك البطيخ الأصفر الماء والألياف، وكلاهما ضروري لصحة الأمعاء فهاتان الخاصيتان تجعلان البطيخ الأصفر مفيدًا في المساعدة على منع اضطرابات الجهاز الهضمي والقرحة والإمساك.

 قد تُساعد النسبة العالية من الماء في البطيخ الأصفر في الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم.

البطيخ الأصفر فوائد البطيخ الأصفر فوائد تناول البطيخ الأصفر الفوائد الصحية للبطيخ الأصفر يقوى المناعة يعالج الضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

فلسطين

العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في "العمل الدولية" إلى "مراقب" إنجاز دبلوماسي

غزة

وزيرة العمل الفلسطينية تشيد بدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وتوجّه الشكر للرئيس السيسي|فيديو

وزيرة العمل الفلسطينية

تنسيق دائم ودعم مستمر.. وزيرة العمل الفلسطـ.ينية تتوجه بالشكر للرئيس السيسي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

ملك زاهر

ادعولي.. ملك زاهر تكشف عن سبب دخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد