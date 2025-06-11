بعد ظهوره في الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

ظهر البطيخ الأصفر فى الأسواق خلال السنوات الأخيرة وهو نوع مهجن من السلالة الأصلية .. فما تأثيره على الصحة؟

نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لتناول البطيخ الأصفر وذلك وفقا لما جاء فى موقع stylecraze.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



البطيخ الأصفر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فقد ثَبُتَت قدرته على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والدهون الثلاثية، وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وتقليل الالتهاب لدى المرضى المُعرَّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

يقوى المناعة ويعالج الضغط

مصدر غني بفيتاميني أ و سي، اللذين يُساعدان على تقليل الالتهابات وتقوية جهاز المناعة ويحتوي البطيخ الأصفر أيضًا على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية والمعادن مثل البوتاسيوم التي تساعد على خفض ضغط الدم

إدارة الأمراض المزمنة



تشير الدراسات إلى أن تناول البطيخ يساعد في علاج وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والسمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمر.

يحسن صحة الأمعاء



في الأبحاث العلمية، أظهر قشر البطيخ الأصفر أعلى نشاط بروبيوتيك ضد بكتيريا Lactobacillus rhamnosus وBifidobacterium bifidum.

يمتلك البطيخ الأصفر الماء والألياف، وكلاهما ضروري لصحة الأمعاء فهاتان الخاصيتان تجعلان البطيخ الأصفر مفيدًا في المساعدة على منع اضطرابات الجهاز الهضمي والقرحة والإمساك.

قد تُساعد النسبة العالية من الماء في البطيخ الأصفر في الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم.