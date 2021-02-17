حسين الزناتى يعلن ترشحه لإنتخابات نقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى وأمين الصندوق بها عن تقدمه بأوراق ترشحه فى انتخابات النقابة المقبلة.

وأكد الزناتى أن ترشحه مرة أخرى لانتخابات نقابة الصحفيين جاء إستمرارًا لدوره فى خدمة الزملاء، التى قام بها خلال السنوات الأربع الماضية.