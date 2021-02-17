حسين الزناتى يعلن ترشحه لإنتخابات نقابة الصحفيين

أعلن حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى وأمين الصندوق بها عن تقدمه بأوراق ترشحه فى انتخابات النقابة المقبلة.
وأكد الزناتى أن ترشحه مرة أخرى لانتخابات نقابة الصحفيين جاء إستمرارًا لدوره فى خدمة الزملاء، التى قام بها خلال السنوات الأربع الماضية.
يذكر أن حسين الزناتى كان قد خاض إنتخابات الدورة قبل الماضية وحصل على ثانى أعلى الأصوات ، وتولى خلال فترة عضويته لمجلس النقابة رئاسة لجنة النشاط، والحج والعمرة ،وأمانة الصندوق ، ولجنة الشعب والروابط ، وكان عضوًا فى لجنة القيد ، ثم لجنة التأديب بالإضافة إلى منصب السكرتير العام المساعد.