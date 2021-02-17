ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حسين الزناتى يعلن ترشحه لإنتخابات نقابة الصحفيين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالى وأمين الصندوق بها عن تقدمه بأوراق ترشحه فى انتخابات النقابة  المقبلة.
 
وأكد الزناتى أن ترشحه مرة أخرى لانتخابات نقابة الصحفيين جاء  إستمرارًا  لدوره فى خدمة الزملاء، التى قام بها خلال السنوات الأربع الماضية.
 
يذكر أن حسين الزناتى كان قد خاض إنتخابات الدورة قبل الماضية وحصل على ثانى أعلى الأصوات ، وتولى خلال فترة عضويته لمجلس النقابة رئاسة لجنة  النشاط، والحج والعمرة ،وأمانة  الصندوق ، ولجنة الشعب والروابط ، وكان عضوًا فى لجنة القيد ، ثم لجنة التأديب بالإضافة إلى منصب السكرتير العام المساعد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني