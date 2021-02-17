رسالة عاجلة من السعودية إلى لبنان

أعرب السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، عن تمنياته باستقرار الوضع في لبنان ، وأن يجتاز أزمته بأسرع وقت ، وأن تستقر أموره وشؤونه.





جاء ذلك ، في لقائه اليوم ، مع مفتي لبنان ، الشيخ عبد اللطيف دريان ، في دار الفتوى في بيروت ، بحسب صحيفة "الكويتية".





كما وجه السفير السعودي لدي بيروت ، رسالة عاجلة الي الشعب اللبناني ، تفيد بأن المملكة لن تتخلي عنهم ابدا.





وبدوره وجه المفتي اللبناني شكره للمملكة العربية السعودية علي المساعدات التي تقدمها للشعب اللبناني، مشددًا على أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين.





وفي سياق اخر استنكر المفتي اللبناني تقوم به الميليشيات الحوثية المسلحة غير الشرعية من أعمال إجرامية ضد السعودية، مجددا إدانته للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية حيث أن كل اعتداء عليها بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية بحسب قوله.



