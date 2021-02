طوارئ وانقطاع الكهرباء وحالات وفاة.. منخفض جوي عنيف يضرب العالم.. ودول عربية تسجل درجات حرارة تحت الصفر.. صور وفيديو

- 25 حالة وفاة في أمريكا بسبب الطقس السيئ

- انقطاع الكهرباء عن الملايين في ولاية تكساس بسبب الطقس

- ليبيا تسجل درجات حرارة تحت الصفر

تشهد عدة دول بمختلف أنحاء العالم ظروفًا جوية قاسية، وإعلانًا لحالات الطوارئ في بعض المناطق، وذلك بعدما سارعت هيئات الأرصاد في مختلف الدول ، بتحذير السكان من موجة برد قاسية ، وعواصف ثلجية غير مسبوقة ، تضرب عددا من البلدان خلال الأيام الجارية.

وقد بدأت موجة الطقس السيئة في المنطقة الأوروبية، لتصبح روسيا أول دولة تحذر من موجة الطقس السيء الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت أقوى عاصفة ثلجية تضرب البلاد منذ نحو نصف قرن.

* الثلوج تغطي موسكو في في أقوى عاصفة ثلجية منذ 50 عامًا

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو، قبل أيام، أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريبا.

وقال المكتب، إنه تم تسجيل هطول ما يعادل 9 ملم من الثلوج في المدينة، وهو ما يمثل 25% من معدل الهطول الشهري والمقدرة بـ36 ملم في فبراير".

وأضاف: "الرقم القياسي المسجل للهطول 7 ملم كان في فبراير عام 1973".

* عاصفة ثلجية تجتاح الولايات المتحدة

أودت موجة البرد القاسية والعاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية بحياة 25 شخصًا وحرمت ملايين السكان من الكهرباء في ولايات جنوبية مثل تكساس، وحذرت السلطات أكثر من 150 مليون أمريكي من مخاطر هذا الطقس، بينما تتأهب دول شرقي البحر المتوسط لمنخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من طقس شتوي غير مسبوق وشامل من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، حيث يخضع أكثر من 150 مليون أمريكي لتحذيرات الطقس الشتوي، فقد وضعت خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية.

و جاء في إعلان الهيئة: "يعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة إلى مزيج من إعصار قطبي مضاد يحمل درجات حرارة متجمدة ومنخفض نشط مع موجات هطول الأمطار".

وأضافت: "سجل انخفاض قياسي في درجات الحرارة مرات، وهي مستويات سيتم تجاوزها خلال موجة الصقيع القطبي هذه».وأمر حاكم نيويورك أندرو كومو، أمس الأول الاثنين خدمات الطوارئ بالاستعداد وتوقع «ثلوجًا وجليدًا ورياحًا عاتية عبر الولاية خلال اليومين المقبلين".

وعزت السلطات الأمريكية 25 حالة وفاة في الولايات المتضررة إلى سوء الأحوال الجوية، وحضت السكان على توخي الحذر عند التنقل في هذه الظروف المحفوفة بالأخطار.

وغطت الثلوج الشوارع والأشجار والسيارات في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس، وشهدت بعض مناطقها انخفاضًا في الحرارة إلى ما دون 18 تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع، فيما بلغت في هيوستن على سبيل المثال 9 تحت الصفر الإثنين.

وانقطع التيار الكهربائي أمس الأول عن 2,8 مليون منزل في تكساس بسبب تساقط الثلوج ، ويتوقع أن تمتد الظروف المناخية القاسية إلى أقصى الجنوب، مع تحذير الأرصاد الجوية من حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وأعلنت تكساس حال الطوارئ لأسباب مناخية في مقاطعاتها، كما فرضت ست ولايات على الأقل هي ألاباما وأوريجون وأوكلاهوما وكنساس وكنتاكي وميسيسيبي حالة طوارئ، وتم إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

* الثلوج تكسو العاصمة اليونانية أثينا

غطت الثلوج، العاصمة اليونانية أثينا، التي تشهد موجة صقيع تسببت بشلل كبير في وسائل النقل.

واكتسى معلم أكروبوليس وغيره من المواقع الأثرية باللون الأبيض بعد الثلوج الكثيفة بسبب العاصفة "ميديا"، وتسببت العاصفة في اضطرابات في حركة النقل في أحياء وسط أثينا.

وفي شرق البحر المتوسط بدأت دول المنطقة تتأهب لقدوم منخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث يتوقع أن تشهد المنطقة تساقطًا كثيفًا للأمطار وثلوجًا اليوم الأربعاء.

* الثلوج تسقط على ليبيا ودرجات الحرارة تحت الصفر ببعض المناطق

غطت الثلوج شوارع مدينة البيضاء الليبية، بعدما هطلت عليها بكثافة طوال يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتداول مواطنون من المدينة عبر مواقع التواصل صورا للثلوج وقد غلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيء.

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه، الاثنين، في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، فضلا عن مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.

* الأردن يواجه منخفضًا جويًا شديد البرودة

هذا وما تزال دولة الأردن هي الأخرى تحت تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الرابعة بحسب مقياس طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية.

وشهدت معظم المُرتفعات الجبلية العالية (الشمالية) تساقطا متواصلا للثلوج خلال ساعات الليلة الماضية، حيث بلغت سماكات الثلوج ما بين 5-10سم، في حين تعرضت بعض مُرتفعات المناطق الوسطى لزخات من الثلج الذي تراكم في بعض الأحياء المُرتفعة من العاصمة.

* الثلوج تكسو مدنًا في سوريا

تسببت العاصفة الثلجية في سوريا في إغلاق عدد من الطرقات لا سيما في محافظتي حماة والسويداء، الأمر الذي استدعى تدخل عدد من الآليات الفنية والهندسية من أدل تأمين حركة سير المركبات.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في حماة محمد مشعل أن طرقًا عدة أغلقت من جراء تراكم الثلوج، مشيرًا إلى أنه تم إرسال عدد من آليات الثقيلة لتنفيذ أعمال قشط الثلوج المتراكمة، والعمل على فتح الطرقات وتأمينها، وتمكين المركبات من السير عليها مجددًا.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة السويداء الليلة الماضية تساقطًا غزيرًا للأمطار والثلوج متفاوتة الغزارة غطت عددًا من المناطق المرتفعة بسماكات متفاوتة، تسبب بعضها بإغلاق عدد من الطرقات.

Drone footage shows major cities in Texas covered in snow after a record-breaking winter storm hit the state. pic.twitter.com/tdV5zyr1DQ