ورثنا اشتراكية عبد الناصر.. إبراهيم عيسى: مكسب وربح القطاع الخاص «قلة أدب»

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر ما قبل ثورة يوليو 52 ليست زراعية فقط وهذه الأحاديث تضليل كبير، موضحًا أن مصر كانت بها صناعات ناشئة ولها دور كبير في الاقتصاد.





وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مصر كانت تمتلك عددًا كبيرًا من الصناعات، مشيرًا إلى أن صناعة وتعبئة السكر والغزل والنسيج أبرز أشكال الصناعة، حيث إن المُجمتع المصري كان مجتمعًا صناعيًا يعتمد على العمال في الصناعات المختلفة.





وأوضح أن فترة رئاسة جمال عبد الناصر لمصر تبنى فيها السياسة الاشتراكية اقتصاديًا، بدأ بتأميم الاقتصاد ومصادرة أموال الأجانب، متابعًا: "امتلك عبد الناصر مليار جنيه كدخل للدولة عقب السيطرة على ممتلكات الأجانب والسيطرة على المصانع"، مؤكدًا أن الدولة ورثت اشتراكية عبد الناصر، والتي كانت ترفض مكاسب القطاع الخاص وتصف المكاسب بـ"قلة الأدب".