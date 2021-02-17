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تاج الدين: المبادرات الصحية ساعدت في الحد من انتشار كورونا .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:41 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن أصحاب امراض الجهاز التنفسي أكثر عرضة للاصابة بالانفلونزا الموسية وكورونا. 

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن المبادرات التى تمت لإكتشاف الأمراض المزمنة  ساعدت فى الحد من المشاكل وتداعيات الخاصة بكورونا .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية  أن الالتهابات الفيروسية هدفها الاساسي إصابة الرئتين والجهاز التنفسي مؤكدا أنه في بعض الحالات يسبب وفيات وبعض الحالات يتم اللجوء لجهاز التنفس الصناعي.

وأشار تاج الدين إلى أن  المبادرات الصحية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية ساعدت في الحد من انتشار كورونا. 
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