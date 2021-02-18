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رياضة

صلاح يحتفل بفوز ليفربول على لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:48 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفي كرم

احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز أمس على فريق لايبزيج الألماني في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه، مجموعة من الصور له مع أصدقائه بالفريق من مباراة أول أمس الثلاثاء والتي حصل على أفضل لاعب بها .

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.

وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخر من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.

وتسلم محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقب إحرازه الهدف.

وحسب شبكة "هو سكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.3/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 78%.

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