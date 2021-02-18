حياة كريمة تصل لقرية أقليت بأسوان.. والأهالى: شكرًا الرئيس السيسى ..شاهد

" حياة كريمة " أسم يحمل معانى كثيرة لتوفير حياة مختلفة تمتاز بالرقى فى الخدمات والمرافق للمقيمين داخل القرى بمختلف محافظات الجمهورية ، لتكون هذه المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إنسانية عظيمة بكل المقاييس لأنها ستخدم العديد من الأسر والقرى والنجوع من الأسر الأكثر إحتياجًا .





وفى هذا الإطار تلقى عدسة " صدى البلد " الضوء عبر منصتها على شبكة الأنترنت على إحدى هذه القرى التى سوف تستفيد من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وهى مجلس قروى أقليت التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .





وفى نظرة تاريخية لهذه القرية نجد أنه يرجع أصل إسمها وتاريخها للعصور القديمة حيث وكان المسمى القديم لقرية أقليت هو أقليد منذ عهد الفراعنة وقد تغير هذا الإسم بتغير الزمن إلى " أقليت " والتى يقطنها حاليًا أكثر من 30 ألف نسمة .





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وتحتل أقليت موقعًا رائدًا بين قرى محافظة أسوان لما تتميز به من مميزات حيث تقع على جانبى ضفاف النيل ، فيما يتمركز السكان بشكل كبير على الجانب الشرقى للنيل .





ومن ناحية المساحة تمتلك قرية أقليت مساحة شاسعة من الأراضى حيث تمتد من قرية العدوة جنوبًا إلى قرية الرغامة البلد شمالًا ، ومن الجبل شرقًا إلى الحدود إلى ما بعد ضفاف النيل غربًا ، وإلى الحدود مع ليبيا .





أما عن الأنشطة الإقتصادية بالقرية فإنها كما يقول - عبد الله موسى - أحد أبناء القرية بأنها تعتمد على الزراعة ، وتجتاح أراضيها المساحات الخضراء فهى قرية زراعية فى المقام الأول ، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة والحرف الأخرى .





ونجد فى مقدمة محاصيلها الزراعية قصب السكر حيث تنتج البلدة منه كميات كبيرة قادرة على سد طلبات مصنع السكر ويقع فى المركز الذى تتبعه القرية وهو مركز كوم أمبو .





ومن الحاصلات الزراعية أيضًا التى تنتجها القرية القمح ، والذرة ، الطماطم ، والباذنجان والكثير من الحاصلات الأخرى ... ولعل موقع القرية الذى أختاره لها الله سبحانه وتعالى يضفى عليها عدد من الميزات ، ويجعل القرية رائدة في إنتاج العديد من أنواع الفواكه وفى مقدمتها البلح بأنواعه ، وجنان المانجو التى تزرع بكثرة على جانبى النيل .





أما عن التنظيم الإدارى لإقليت فإن المجلس القروى والمحلى للقرية يضم عدة قرى مجاورة هى قرية منيحة ، وكرم الديب ، والعدوة ، والرغامة البلد ، وأبوير ، وفطيرة ، وبالرغم من عظمة أسماء هذه القرى وكبر مساحتها الي انها تخضع في شؤنها الي المجلس المحلي لقرية أقليت .





كما يميز القرية من جمال هو جمال موقعها الفريد علي ضفاف النيل مما يدعو إلى إقامة السمر والحفلات فى العديد من المناسبات .





وعن مبادرة " حياة كريمة " التى سيتم تنفيذها داخل مجلس قروى أقليت بكوم أمبو يقول " الحسن على خليفة - باحث اجتماعى متخصص فى شئون الشباب والمجتمع " ومن أبناء القرية بأن هذه المبادرة الرئاسية التى تستهدف الأسر الأكثر إحتياجًا فى المجتمعات القروية ، فالرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعه ومبادرته العظيمة " حياة كريمة " يستهدف قطاع كبير جدًا من المجتمع المصرى وهو قطاع الريف والقرية فى كل أنحاء الجمهورية .





وقال الحسن على خليفة أنه كان لنا نصيب عظيم ومحظوظين أنه تم إختيارنا كقرية أقليت ضمن هذه المابدرة العظيمة حيث سوف يغير وان وخاصة واقع القرية المصرية تغيير كامل وشامل وهو ما يتم توفيره من الحياة الكريمة التى تتمناها المجتمعات القروية ، وخاصة أن القرى كانت بعيدة كل البعد فى السنوات السابقة عن تنفيذ منظومة التطوير الشامل فى كل مناحى الحياة ، ولكن الرئيس السيسى ينظر بمبادرته حياة كريمة إلى القرية المصرية بنظرة شاملة لتطوير كل مناحى الحياة .





وتابع بأن مجلس قروى أقليت سوف يسحظى بتنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والطرق وغيرها الكثير .





وكنا نحلم بتنفيذ مشروع الصرف الصحى منذ عقود وسنين طويلة جدًا ، وخاصة أنه أضيرت قرى أقليت ضررًا كبيرًا من تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة فى الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضى فى وادى النقرة ووادى خريت وشرق منيحة وذلك نتيجة أن هذه المشروعات كانت فى أماكن مرتفعة نسبيًا عن سطح الأرض بالنسبة للقرى وهو ما تسبب فى إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى القرى والمنازل حيث كانت تتعرض لأضرار متعددة من التصدعات وغير ذلك .





فيما أشار العديد من أهالى قروي أقليت إلى أننا كنا نحلم بتنفيذ محطة لمياه الشرب تخف الضغط عن محطة فطيرة وذلك منذ أكثر من 25 عامًا ، وخاصة أن فطيرة تخدم مركزى كوم أمبو ونصر النوبة ، كما أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ تغيير شامل فى شبكات مياه الشرب من منيحة إلى فطيرة .





وحياة كريمة أيضًا ستخترق قطاع الشباب حيث تم إدراج جميع مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية لتشهد خلال الفترة القادمة تطوير شامل أيضًا حيث سيتم تطوير مركز الشباب والملعب والسور الخاص به وغير ذلك .





كما ستساهم حياة كريمة فى تنفيذ أعمال الرصف للطرق الداخلية بأطوال تصل لنحو 48 كم ، بجانب تركيب بلدورات حضارية ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من الجماليات وتجميل الواقع داخل قرانا من خلال اللمسات الجمالية والإنارة لتتحول قرية أقليت لقرية نموذجية يكسوها الجمال والتطوير والتجميل .





وأخيرًا فنتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فالرئيس جعل القرية المصرية هو الأساس وأن المواطن فى القرية المصرية أهمل كثيرًا ، واليوم جاءت حياة كريمة لتكرم المواطن المصرى وتكرم القرية المصرية ، فشكرًا للرئيس السيسى راعى هذه المبادرة الكريمة حياة كريمة .