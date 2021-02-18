"أكل السمانة كلها".. طفل بقويسنا يطلق كلبه على طالب بسبب رفضه معاكسة الطالبات

قال وائل الكيلاني، والد الطالب سيف ضحية كلب قويسنا، إن هناك طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، يأتي بكلبه يوميًا أمام مدرسة في قويسنا بالمنوفية لمعاكسة الطالبات، مضيفًا أن ابنه سيف كان في ذلك اليوم، داخل مركز التدريب المجاور لهذه المدرسة، فشاهد هذا الطفل وما يفعله بالطالبات .

وأضاف "وائل الكيلاني" في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور" ، أن خرج سيف من مركز التدريب للتحدث مع هذا الطفل ، ولكن قام الطفل بضرب سيف والاشتباك معه ، وإطلاق " كلبه " على سيف ، حتى مزق قدمه .

وتابع والد الطالب سيف ضحية كلب قويسنا قائلًا: "الكلب أكل السمانة بتاعت سيف كلها، أنا مش عارف أتبسط بابني ولا أزعل عليه"، مضيفًا أن تم القبض على الطفل صاحب الكلب، وإخلاء سبيله.

أوضح "الكيلاني"، أن ممنوع تربية هذا النوع من الكلاب داخل المنطقة أو المنازل ، معقبًا : " أنا أول ما عرفت الخبر ، عمري ما تخيلت إن تكون رجل ابني كدا " .

مضيفًا : " أنا قولت يمكن الكلب عمله خُرمين في رجله وخلاص ، لكن اما روحت أشوف ابني لاقيت رجله كلها متاكلة ! " ، " أنا مش عارف أعتب على الولد ولا اعتب على الأهل ولا أعتب على مين ؟ " .