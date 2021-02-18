ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"أكل السمانة كلها".. طفل بقويسنا يطلق كلبه على طالب بسبب رفضه معاكسة الطالبات

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:46 ص
تصوير الحادث بكاميرات
تصوير الحادث بكاميرات مراقبة
Advertisements
ندى رأفت

قال وائل الكيلاني، والد الطالب سيف ضحية كلب قويسنا، إن هناك طفلًا يبلغ من العمر 15 عامًا، يأتي بكلبه يوميًا أمام مدرسة في قويسنا بالمنوفية لمعاكسة الطالبات، مضيفًا أن ابنه سيف كان في ذلك اليوم، داخل مركز التدريب المجاور لهذه المدرسة، فشاهد هذا الطفل وما يفعله بالطالبات .

وأضاف "وائل الكيلاني" في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور" ، أن خرج سيف من مركز التدريب للتحدث مع هذا الطفل ، ولكن قام الطفل بضرب سيف والاشتباك معه ، وإطلاق " كلبه " على سيف ، حتى مزق قدمه .

وتابع والد الطالب سيف ضحية كلب قويسنا قائلًا: "الكلب أكل السمانة بتاعت سيف كلها، أنا مش عارف أتبسط بابني ولا أزعل عليه"، مضيفًا أن تم القبض على الطفل صاحب الكلب، وإخلاء سبيله.

أوضح "الكيلاني"، أن ممنوع تربية هذا النوع من الكلاب داخل المنطقة أو المنازل ، معقبًا : " أنا أول ما عرفت الخبر ، عمري ما تخيلت إن تكون رجل ابني كدا " .

مضيفًا : " أنا قولت يمكن الكلب عمله خُرمين في رجله وخلاص ، لكن اما روحت أشوف ابني لاقيت رجله كلها متاكلة ! " ، " أنا مش عارف أعتب على الولد ولا اعتب على الأهل ولا أعتب على مين ؟ " .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حادث مؤلم.. كلب ضخم يكتم أنفاس رضيعة حتى الموت

أصبحت قبيحة.. كلب متوحش ينهش وجه طفلة في تكساس ويتركها مشوهة

هل ترى رجلًا أم كلبًا.. خدعة بصرية تثير حيرة رواد السوشيال ميديا.. شاهد

كلب شرس يمزق رضيعا وهو يلعب على أرجوحة

هجوم مروع.. كلب حراسة يهاجم طفلتين في شارع عام | فيديو وصور

ترشيحاتنا

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

قرار سعودي جديد بحق العمالة الوافدة

أخبار التوك شو.. تطورات الحالة الصحية لـ عمرو أديب.. ورسالة هامة من الأرصاد للمواطنين

بكلمات رقيقة.. وفاء الكيلاني تهنئ زوجها تيم حسن بعيد ميلاده الـ 44

بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد