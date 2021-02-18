يجعله عامر.. مصطفى جاد يشكر حسين الجسمي على ضيافته بالإمارات

وجه الملحن مصطفى جاد زوج الفنان كارمن سليمان، الشكر للفنان الإماراتي حسين الجسمي على ضيافته لهم في منزله بدولة الإمارات.

ونشر مصطفى جاد مجموعة من الصور له مع زوجته من داخل منزل حسين الجسمي وعلق عليها قائلا: "يجعله عامر يا صاحبي دايمًا بتبسط قى لما بشوفك و شكرًا على كل حاجة".

وحققت أغنية "الذكرى الشتوية" لـ كارمن سليمان، 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 28 يناير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: "ف ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".

"الذكرى الشتوية" كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح.