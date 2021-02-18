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رياضة

انتي خطفتي قلبي .. لاعب الزمالك يوجه رسالة لـ خطيبته

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

نشر يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك السابق صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق يوسف أوباما على الصورة قائلا: "انتى خطفتي قلبي وانا هخليكي تحتفظي بيه".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والاسماعيلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

ويجري لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم، الخميس، قبل السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة تونيجث في دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل اللاعبون على التطعيمات الخاصة قبل خوض الرحلة الأفريقية.

ويواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علما بأنه تعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى باستاد القاهرة الدولي.

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