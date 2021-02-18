منها الغسيل .. 3 أخطاء تفسد الخضار في الثلاجة

تعاني ربة المنزل، من فساد الخضار سريعا في الثلاجة مما يجعلها تحتار في الأسباب وتبدأ بشراء الاحتياجات ليوم أو يومين فقط، لذلك تكشف الشيف نجلاء الشرشابي عن أخطاء تقع فيها أغلب السيدات تسبب إفساد الخضار فى الثلاجة ومنها:

الحفظ في الأكياس

لا تترك الخضروات للحفظ في الثلاجة كما هي في أكياس السوق ولكن تقسم ليوضع جزء منها للاستخدام اليوم في المطبخ والآخر يحفظ بالطريقة الصحيحة سواء في أكياس الطعام ليترك في الفريزر أو عبوات الطعام داخل الثلاجة.

وفي جميع الحالات يجب أن تغلق عبوات الحفظ داخل الثلاجة حتى لا تترسب الرطوبة الخضار ويتلف.

التكدس

وضع أكثر من نوع خضروات في مكان واحد بكميات كبيرة من أكثر الأسباب التى تتلف الكمية بالكامل، خاصة لأن كل نوع خضار يحتاج لطريقة حفظ مختلفة.

كما يجب فصل كل نوع من الخضروات ليحفظ بالطريقة الصحيحة طازج لأطول فترة لأن لكل منها فترة تخزين تختلف عن الأخرين.

الغسيل

لا يفضل غسل الخضروات قبل حفظها في الثلاجة، فقط تترك كما هي دون غسيل وتحفظ في عبوات الطعام وبينها مناديل مطبخ لتمتص الرطوبة والماء الزائد منها وهو ما يحافظ على ثمار الخضار طازجة دون تلف لأطول فترة في الثلاجة.



مع الانتباه أن محاولة حفظ الخضروات بعد غسلها بالمياه سيزيد رطوبتها التى ستتحول مع البرودة لتلف سريع، والاكتفاء بغسلهم قبل الاستخدام مباشرة.