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رياضة

جايلز يكسر رقما صامدا منذ 38 عاما داخل سباقات القاعات

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:43 ص
صدى البلد
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محمد سمير
حقق إليوت جايلز ثاني أسرع زمن على الإطلاق في سباق 800 متر داخل القاعات في بولندا الليلة الماضية، ليكسر الرقم البريطاني الوطني المسجل باسم سيباستيان كو.


وأنهى جايلز السباق في زمن قدره دقيقة واحدة و43.63 ثانية متفوقا بأكثر من ثانية على رقم كو الذي حققه البطل الأولمبي مرتين في سباق 1500 متر في 1983.


وقال جايلز البالغ عمره 26 عاما: "ما زلت أحاول تصديق أن ذلك تحقق بالفعل. لا أصدق أنني حققت دقيقة واحدة و43 ثانية داخل القاعات. لا أستطيع وصف شعوري حاليا".


ولا يتفوق على زمن جايلز سوى الدنماركي ويلسون كيبكتر الذي حقق دقيقة واحدة 42.67 ثانية في بطولة العالم داخل القاعات في 1997.
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