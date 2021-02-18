أسعار العملات العربية اليوم الخميس 18 فبراير 2021

يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الخميس 18 فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .
سجل سعر الدينار الكويتى 48.69جنيه للشراء و 51.82جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تواجه الأمطار.. صور
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.23 جنيه للشراء 41.56 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.12 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.51 جنيه للشراء و 40.70 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى 48.69جنيه للشراء و 51.82جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.08 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات تواجه الأمطار.. صور
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.23 جنيه للشراء 41.56 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.12 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.51 جنيه للشراء و 40.70 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.