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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. غرفة حفر الباطن تستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بالمحافظة

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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نظمت غرفة حفر الباطن، ورشة عمل - عن بعد -، تناولت الفرص الاستثمارية في المجال الصحي، وعرضها على رجال الأعمال، وبحث سُبل تحفيز وتشجيع الاستثمار فيها.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي أن مديرية الشؤون الصحية وغرفة حفر الباطن، وضعتا أسسا للتعامل في كيفية تسويق الخدمات الصحية للمستثمرين في المحافظة وعرض جميع الفرص الاستثمارية عن طريق موقع الغرفة الإلكتروني لتعميمها على أكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.


من جانبه، أكد أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي العنزي، أن الغرفة تسخر جميع إمكانياتها للإسهام في دعم جميع القطاعات الخدمية بما فيها الخدمات الصحية، حاثًا رجال الأعمال والمستثمرين على أن يكون لهم دور هام ومحوري في الاستثمار في القطاع الصحي في المحافظة وتحقيق التطور الصحي بما يعزز أهداف رؤية المملكة.
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