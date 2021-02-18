اقتصاد السعودية.. غرفة حفر الباطن تستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بالمحافظة

نظمت غرفة حفر الباطن، ورشة عمل - عن بعد -، تناولت الفرص الاستثمارية في المجال الصحي، وعرضها على رجال الأعمال، وبحث سُبل تحفيز وتشجيع الاستثمار فيها.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي أن مديرية الشؤون الصحية وغرفة حفر الباطن، وضعتا أسسا للتعامل في كيفية تسويق الخدمات الصحية للمستثمرين في المحافظة وعرض جميع الفرص الاستثمارية عن طريق موقع الغرفة الإلكتروني لتعميمها على أكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.