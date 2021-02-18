لقاء ثنائي بين نائب رئيس غرفة الإسكندرية وسفير إسبانيا لبحث سبل التعاون

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من جانبه، أكد سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، أن بلاده تستهدف تعزيز التعاون مع مصر سواء على مستوى التبادل الثقافي أو الاقتصادي أو التجاري، وفي المجالات كافة، بما يعزز التقارب بين الشعبين، موضحًا أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينها.









وأضاف أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خلال شهر مارس المقبل، لمناقشة الوسائل العملية للتعاون بين الجانبين المصري والإسباني، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري الإسباني، ينظم بعثات تجارية كل عام لوفود الأعمال من إسبانيا في مختلف القطاعات، لزيارة مصر والبحث عن شركاء محتملين وفرص عمل جديدة في السوق المصرية.

