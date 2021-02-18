لقاء ثنائي بين نائب رئيس غرفة الإسكندرية وسفير إسبانيا لبحث سبل التعاون

اجتمع نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، بسفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل كسارس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، المصري والإسباني، ولبحث إمكانية عقد اتفاقيات مستقبلية، بحضور المستشاري التجاري والاقتصادي الإسباني ادواردو سوريانو.
في بداية اللقاء، أكد أحمد حسن، نائب "غرفة الإسكندرية"، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا، مشيرا إلى أنه من المهم جذب الاستثمارات الإسبانية لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 193 شركة.
وقال إن مصر وإسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.