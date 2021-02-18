كشف هوية سائق تاكسي عثر على جثته داخل سيارته بإرسال الإسماعيلية

كشفت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس، عن هوية سائق التاكسي، الذي عثر على جثته داخل سيارته بمنطقة الإرسال بحي أول.









وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سائق التاكسي لقي مصرعه، متأثرا بإصابته بجروح قطعية إثر تلقيه 6 طعنات مختلفة في أنحاء جسده.









وقالت إن الشاب ويدعى "سيد. م"، 27 سنة، وصل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة إثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة.









وأضافت المصادر أن الأطباء حاولوا إجراء الطوارئ اللازمة له وإنعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا أنه فارق الحياة.









وعثر أحد الأهالي على جثة سائق تاكسي، مصابا بطعنات بمنطقة الإرسال قرب الجامعة القديمة، في الخامسة من صباح اليوم، الخميس، وانتقل ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية لفحص البلاغ.