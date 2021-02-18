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أخبار البلد

لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة تعتمد النسخ الثلاث لمنتدى شباب العالم

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قامت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصرفي تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجاري، بالتوافق مع القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال والرأس الأخضر والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن قضايا الشباب تحظى بأولوية بالغة حاليًا على أجندة الأمم المتحدة، وأن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم يعكس الجهود المصرية المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، ويأتي تقديرًا لاسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

الجدير بالذكر أن تمكن البعثة المصرية من تضمين القرار تلك الإشارة الخاصة لمنتدى شباب العالم، جاء بدعم من العديد من بعثات الدول الإفريقية بما يسهم في الترويج لنتائج المنتدى وترسيخ وضعه على الخريطة الدولية، وذلك في توقيت يشهد التحضير لعقد المنتدى السنوي للشباب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
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