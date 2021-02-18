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أخبار العالم

السفير الإماراتي لدى إسرائيل يغرد بالعبرية| فماذا قال؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:09 م
السفير الإماراتي
السفير الإماراتي لدى إسرائيل
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سمر صالح
غرد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس أنه يتوقع تقوية العلاقات بين الإسرائيليين والإماراتيين.

وكتب آل خاجة في التغريدة أطلقها بـ3 لغات الإنجليزية والعربية والعبرية: "أنا سعيد بإطلاق حسابي في تويتر كأول سفير لدولة الإمارات العربية في إسرائيل، وأتوقع تقوية العلاقات بين مواطني الدولتين من خلال زرع السلام، التفاهم والازدهار بين شعوبنا ومن أجل المنطقة كلها... "روخيم هبا يئيم" (أهلا وسهلا) بالعبرية".

وأدى آل خاجة اليمين الدستورية سفيرا لبلاده في إسرائيل في إطار مراسم رسمية في أبو ظبي بحضور حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد. 

وبحسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية فإن محمد بن راشد، تمنى للسفير محمد الخاجة "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة".
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