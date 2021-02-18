ختام بطولة الشطرنج للجامعات بنظام الـ أون لاين

اختُتمت بطولة الجامعات للشطرنج التي أقيمت خلال الشهر الجاري، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنظام الأون لاين، بمشاركة 123 طالبًا و64 طالبة يمثلون 25 جامعة مصرية.





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من جانبه أكد د.صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن نتيجة منافسات فردي الطالبات أسفرت عن فوز شاهندة ناجي من جامعة المنصورة بالمركز الأول، وماري وجيه موسى من جامعة أسيوط بالمركز الثاني، ورباب جمال الدين الطيراوي من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات للطالبات بـ 18.5 نقطة، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني بـ 18 نقطة بالتساوي مع جامعة المنصورة التي حصلت على المركز الثالث.





وأضاف صبحي أن الطالب أدهم فوزي حصد المركز الأول في منافسات فردي الطلبة، ومصطفي هاشم المركز الثاني، ومحمد فؤاد الثالث، وهؤلاء الطلاب من جامعة الإسكندرية، في حين حسمت جامعة الإسكندرية المركز الأول على مستوى الجامعات للطلبة بـ ٢٣ نقطة، وبفارق 4 نقاط عن جامعة حلوان التي حصلت على المركز الثاني، ثم جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث بـ 18 نقطة.



