البحث العلمي تعلن عن برنامج المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز، وذلك ف ى إطار التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.



وكذلك تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والإقليمى فى مجالات علمية متعددة.









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وأوضحت أن الأكاديمية ستقوم بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على أن يكون المرشح شاغلا لمنصب فى إحدى الجامعات أو فى أحد المراكز البحثية المصرية.









وأشارت إلى أن اللجنة تقوم باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عامًا ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض أكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.









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جدير بالذكر أن الحد الأقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنويا موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أي نفقات.







