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تعليم

تبدأ 27 فبراير.. ننشر جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:43 م
جدول الامتحانات
جدول الامتحانات
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير حتى 11 مارس ٢٠٢١.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هو نصف الزمن المعتاد ، وذلك لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات ، مشراً إلى أنه قد تم مراعاة ذلك في عدد ونوعية الاسئلة.

وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي الكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها جهاز التابلت، و ورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تُعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الاول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وعلى جانب آخر .. قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إذاعة بيان صحفي عاجل ، غدا في تمام الساعة السادسة مساءا على القناة التعليمية مدرستا ١ ، وذلك للرد على التساؤلات التي مازالت مثارة  بعد القرارات الاخيرة  الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة مدرستنا 1 ، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6
تبدأ 27 فبراير.. ننشر جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
تبدأ 27 فبراير.. ننشر جدول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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