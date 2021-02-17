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تعليم

الحيوانات والطيور في مصر القديمة.. محاضرة أونلاين في آثار عين شمس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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حسام الفقي
نظم مركز الدراسات البردية بكلية الآثار جامعة عين شمس محاضرة علمية مميزة للدكتورة سليمة اكرام عالمة المصريات وأستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم.

أدار المحاضرة الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الاثار المصرية والقائم بعمل عميد كلية الآثار ووزير الآثار السابق.

وتناولت الدكتورة  سليمة اكرام خلال المحاضرة، أنواع الحيوانات والطيور في مصر القديمة، وما كان أليفًا منها، أو رمزا مقدسا لأحد المعبودات، مثل القطة والصقر والثور والتمساح، وكيف كانت تتم عملية التحنيط، والغرض من تحنيطها.

كما تحدثت عن الحيوانات التى كانت تقدم كقرابين ، موضحة انتشار مقابر الحيوانات المحنطة في العديد من المناطق في مصر القديمة، مثل سقارة وتل بسطة وتونا الجبل. 

شهدت المحاضرة حضورًا مميزًا من داخل مصر وخارجها، مما اثرى اللقاء بمناقشاتهم وأسئلتهم.
الحيوانات والطيور في مصر القديمة.. محاضرة أونلاين في آثار عين شمس
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