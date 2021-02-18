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رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تكشف موعد عودة الجماهير إلى المدرجات

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أعرب ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، عن ثقته في عودة الجماهير إلى مباريات البريميرليج، بداية من الموسم المقبل 2021 - 2022.

وقال ريتشارد ماسترز في تصريحات صحفية:" أثق في عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل".

وتابع:" لم نفقد الأمل في عودة الجماهير هذا الموسم، ولكن لا أحد يستطيع أن يؤكد هذا الأمر لان فيروس كورونا يتطور بطريقة مفاجئة".

وشهدت الفترة الماضية عودة الجماهير إلى بعض مباريات الدوري الإنجليزي بأعداد قليلة، ولكن منعها مجددا من حضور المباريات، بسبب فرض حالة الإغلاق في إنجلترا نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
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