ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضياء رشوان يستعرض إنجازاته: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تحدث ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب، لدورة جديدة، عن موقف ملف الإسكان بالنقابة. 


وقال "رشوان" في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "كان لدينا قطعتا أرض إحداهما ٣٠.٩ فدان، والثانية ٣٤ فدانًا، وفي مجلس 2015 استلمنا القطعة الأولى، وتركناها ورائنا وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية، حصلت على موافقة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحينما عدنا مجددا وجدنا أن قطعتي الأرض قد سحبتا". 


وأضاف: "القطعة الأولى تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا على القطعة الثانية بالاتفاق مع وزير الإسكان عاصم الجزار، وتم سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد". 


وتابع: "وقعنا على شيكات بقيمة 35 مليون جنيه كل 6 شهور، يستحق منهم الشيك الثاني 6 مارس المقبل، ونسعى لإنهاء الترخيص لنبدأ الأمر مع بعض الشركات، ومنذ بدأت العروض، أشركت الجهات الرقابية بالدولة في الأمر". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة الإسكان بالنقابة: بدء إنشاء مدينة الصحفيين الجديدة بـ"حدائق أكتوبر"

نقيب الصحفيين: إنهاء أزمة مقر نقابة الصحفيين والنادي البحري بالإسكندرية

نقيب الصحفيين: سداد 5.5 مليون جنيه بأرض الإسكندرية التي كانت مهددة بسحبها

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30%

أحب 4 كلمات إلى الله.. البحوث الإسلامية يوضحهم

إيبوكا هدف الزمالك.. حلمى طولان يحصن نجم إنبي من العروض

مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

رئيس الحكومة الليبية: ليبيا حكومةً وشعبًا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تؤكد: نصف المعافين من فيروس كورونا أصيبوا بهذا المرض

بإطلالة رياضية.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها على إنستجرام

رسميا.. طرح مرسيدس سي كلاس الجديدة ونيسان قشقاي بعد أيام | صور