ضياء رشوان يستعرض إنجازاته: سددنا 47 مليون جنيه من قيمة أرض الصحفيين بأكتوبر

تحدث ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على نفس المنصب، لدورة جديدة، عن موقف ملف الإسكان بالنقابة.









وقال "رشوان" في مؤتمر صحفي اليوم، إنه "كان لدينا قطعتا أرض إحداهما ٣٠.٩ فدان، والثانية ٣٤ فدانًا، وفي مجلس 2015 استلمنا القطعة الأولى، وتركناها ورائنا وخرجنا من المجلس، وبالنسبة للقطعة الثانية، حصلت على موافقة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإمهال النقابة سنتين للسداد، وحينما عدنا مجددا وجدنا أن قطعتي الأرض قد سحبتا".









وأضاف: "القطعة الأولى تصرفت فيها وزارة الإسكان، وحصلنا على القطعة الثانية بالاتفاق مع وزير الإسكان عاصم الجزار، وتم سداد 47 مليون جنيه من إجمالي 366 مليون جنيه قيمة سعر الأرض بالفوائد".







