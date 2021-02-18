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أخبار البلد

ضياء رشوان: استطعنا حل أزمة تأمينات الصحفيين المفصولين

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:47 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم -محمد المنشاوى
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه كان هناك مشكلة في تأمينات الصحفيين، حيث كان الصحفي الذي يفصل أو يترك صحيفته ليس له تأمين، وبدأنا التفاوض مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، وبعدها جاءت الدكتورة نيفين القباج، واجتمعت معها هي واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف نقيب الصحفيين: خلال اللقاء الذى عقده مع عدد من الزملاء عقب ترشحة دورة ثانية اليوم على الانتخابات المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل، ووجدنا ثغرة قانونية، وانتهى الأمر نظرا لظروف الزملاء، وتم الاستقرار على قبول فكرة أن يكون الصحفي ممارسا لمهنة حرة وأن يخضع تأمينيا لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، ونشر بالجريدة الرسمية،بأن الصحفي من حقه أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل.

وتابع النقيب: إنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات لفتح مقر كؤقت للتأمينات بنقابة الصحفيين وتوفير الموظفين اللازمين لتقديم كل الخدمات للازملاء، كما تم أيضا الاتفاق على أن يكون الصحفي ممارسا لمهنة حرة ويخضع لما يخصع له أصحاب المهن الحرة، وتمت مفاوصات وخطابات رسمية وجهتها النقابة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي. 

وأكد نقيب الصحفيين أنه بموجب ذلك أصبح من حق الصحفي أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل، ففي حالة تعرضه للفصل أو غلق الصحيفة أن يقوم بالتأمين على نفسه، كما تم الاتفاق مع رئيس هيئة التأمينات على عمل ربط الكتروني وهناك ٤ منافذ الكترونية فى النقابة وتم انتداب بعض الموظفين ليستطيع الزملاء فحص ملفاتهم في النقابة لتحديد مدد التأمين والمرتب التأميني والمعاش المتوقع.
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