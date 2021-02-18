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تعليم

أطباء عين شمس تنقذ طفلا عمره شهرين يعاني من ضمور بالشريان الرئوي

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:12 م
الاطباء
الاطباء
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حسام الفقي
نجح أطباء مستشفيات جامعة عين شمس في تركيب دعامة لوصلة شريانية  و توسيع للجدار بين الاذينين لطفل يبلغ من العمر شهرين و زنه ٢.٥ كم ، يعاني من عيب خلقي مركب ، و ضمور بالشريان الرئوي مما يؤدي الي  نقص شديد بالأكسجين  .

 انطلقت ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس"فاعليات المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي  "جايكا" ، حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي. 

بدأت فاعليات السمبوزيوم في تمام العاشرة صباحًا بكلمة افتتاحية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و  OMURA Yoshifumi ممثل مؤسسة الجايكا ، وتدير الندوة أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير مكافحة العدوى.

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