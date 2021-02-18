أطباء عين شمس تنقذ طفلا عمره شهرين يعاني من ضمور بالشريان الرئوي

نجح أطباء مستشفيات جامعة عين شمس في تركيب دعامة لوصلة شريانية و توسيع للجدار بين الاذينين لطفل يبلغ من العمر شهرين و زنه ٢.٥ كم ، يعاني من عيب خلقي مركب ، و ضمور بالشريان الرئوي مما يؤدي الي نقص شديد بالأكسجين .

انطلقت ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس"فاعليات المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ، حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي.



