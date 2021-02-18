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فيديو جراف

بعضهم هرب من المدرسة .. نجوم رفعوا شعار "التعليم مش كل حاجة"

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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منار شعبان
اثار تسريب مؤهل الفنان محمد الشرنوبي حالة كبيرة من الجدل بعد ان تم الكشف عن عدم حصوله على مؤهل عال وانه حصل على شهادة الاعدادية فقط ما فتح المجال امام نشطاء السوشيال ميديا للبحث عن مؤهلات الفنانين الكبار .

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انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن عدم إكمال الفنان محمد الشرنوبي دراسته وتسريب شهادة دراسية تشير إلى أنه لم يُكمل تعليمه واكتفى بالشهادة الإعدادية، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة الشهادة الإعدادية الخاصة به.

ولم يرد الشرنوبي على تلك الأنباء سواء بالنفي أو التأكيد، وتجاهل تمامًا ما قيل عن التسريب، وتعامل معه وكأنه لم يحدث من الأساس، مبررًا ذلك بانشغاله بأعماله الفنية الجديدة، سواء الغنائية أو التمثيلية.

اثبت عدد من النجوم الكبار ان النجاح غير مرتبط بالحصول على شهادات عليا من اعرق الجامعات ولكن النجاح الحقيقي من خلال العمل والصعود به الي القمة والاستمرار فيها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا ولم يحصلوا على مؤهل عال .. من خلال الفيديوجراف التالي ..
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