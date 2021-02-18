نزع العقارات لمسافة 25 مترا على جانبي الدائري.. اعرف القصة

تجري حاليا أعمال إزالة العقارات التي تقع على جانبي الطريق الدائري بنطاق محافظة القاهرة من أجل مشروع توسعة وتطوير الطريق بالتعاون مع وزارة النقل.

وعن تحديد 25 مترا يمين ويسار الدائري لإزالة العقارات والمباني منها لمشروع التطوير، أكد مصدر بمحافظة القاهرة أنه يجري فقط إزالة العقارات التي تحددها هيئة المساحة والتي تتعارض مع مشروع التطوير فقط ، ولا يوجد منشور رسمي باستقطاع 25 مترا يمين ويسار الطريق لمشروع التطوير.

وفي هذا السياق تفقد اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد بمحافظة القاهرة واللواءأحمد جودة رئيس حى البساتين أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى من امتداد شارع الجزائر حتى نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر و منطقة بير أم سلطان ف ي إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذه.

وأكد اللواء أحمد جودة رئيس الحي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يجري تسليم تعويضات لأصحاب العقارات التي ستتم ازالتها لتوسعة الطريق الدائرى على الفور، مشيرا إلى ان هيئة المساحة هي المختصة بتحديد الأمتار المطلوبة على جانبي الطريق لمشروع التوسعة.

كما تتابع المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ميدانيا،أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق حى البساتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.





وأكدت عبد المنع مب دء اعمال الازالة لتعارضات توسعة الدائرى للوقوف على اى مستجدات ولتذليل اى معوقات فى الحال حتى لا تتسبب فى اى تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، مشيرة إلى أنها لاتدخر جهدا فى سبيل الأداء العملى وتلبية توجيهات القيادة السياسية وتوجه دائما بالعمل بعيدا عن المكاتب والحضور الدائم بمواقع تنفيذ المشروعات الهامة والهادفة والتى من شأنها الارتقاء وتوفير كل سبل الدعم والراحة للمواطن.





وصرحت نائب محافظ القاهرة بأنه تم البدء في تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير ام سلطان بعد صرف التعويضات لاصحاب تلك العقارات، و تم بالفعل تعويض اصحاب العقارات والمحال المزالة فى الحال بعد نزع ملكيتها .





وأشارت إلى أن اجمالى ماتم حصره من عقارات متعارضة مع خطة التطوير والتوسعة للدائرى والتى من المقرر ازالتها 390 عقارا،كما ان عدد الاسر التى سوف يتم تعويضها 1380 اسرة بنطاق حى البساتين، اما المحلات التى تم حصرها بنطاق حى البساتين بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

ونوهت إلى أنه سوف يتم بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات او المبانى المتعارضة معها مشيرة الى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وبالتنسيق مع وزارة النقل تم التأكيد على مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية .





أما بالنسبة للمشروع التوسعة بنطاق محافظة القاهرة ، فكان قد انتشر خطاب تحت رقم 61 بتاريخ 25 من شهر يناير من العام الجاري تابع لمحافظة القليوبية.





وجاء الخطاب من مكتب السكرتير العام للمحافظة اللواء هشام خشبة السكرتير العام إلى رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظة، حول مشروع توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحا انه تم تحديد نطاق التوسعة بمسافه 25 مترًا تقريبًا يمين ويسار الطريق ، بحسب ما جاء في الخطاب.

وجاء في الخطاب :"يرجى التنبيه على جميع ملاك كل المنشآت أراضي وعقارات وورش وغيرها، في نطاق التوسعة أن يقوم بالتوجه للحي لأخطار مديرية المساحة وتقديم ما يفيد الملكية، لإمكان تقدير قيمه التعويضات عن طريق مديرية المساحة، ومن لم يتقدم بتلك الأوراق يعتبر إقرارا بعدم ملكية للأرض وما عليها".



