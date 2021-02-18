خبير ليبي يشيد بدور الرئيس السيسي في القضية الليبية

قال الدكتور صالح الزوبيك، المحلل السياسي الليبي، إن هناك أكثر من مليون مصري يقيمون في وطنهم الثاني بدولة ليبيا، لافتا أن مصر تتحمل مسئولية الأمن القومي العربي منذ 70 عاما من المحيط إلى الخليج.
وأضاف "الزوبيك"، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ليبيا في سباق مع الزمن للخروج من أزمتها، مؤكدا أن داعش تتعامل بنفس الأسلوب مع مصر وليبيا في الدمار.
وتابع المحلل السياسي الليبي، مصر وليبيا يربطهما مصير واحد ويواجهان نفس التحديات في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وقوى الشر والظلام، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرة المصرية في السياسية والتنمية والاستثمارات والتبادل العسكري.
وأشاد، الزوبيك باستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخمس للمهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".
وأضاف "الزوبيك"، ، عبدالحميد الدبيبة، شخصية وطنية ويمثل الشباب ولم يحمل أي أجندات معينة، وليست له أيدولوجيات، لافتا أن الحكومة المصرية تحتاج إلى الخبرة المصرية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسة العسكرية، والوصول للمصالحة الحقيقة وتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة.
وتابع المحلل السياسي الليبي، التجربة المصرية التنموية منذ عام 2013 عظيمة وواضحة أمام الجميع، مؤكد على ضرورة إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها الملهمة بقيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.