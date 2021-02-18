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خبير ليبي يشيد بدور الرئيس السيسي في القضية الليبية

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:50 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صالح الزوبيك، المحلل السياسي الليبي، إن هناك أكثر من مليون مصري يقيمون في وطنهم الثاني بدولة ليبيا، لافتا أن مصر تتحمل مسئولية الأمن القومي العربي منذ 70 عاما من المحيط إلى الخليج.

وأضاف "الزوبيك"، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ليبيا في سباق مع الزمن للخروج من أزمتها، مؤكدا أن داعش تتعامل بنفس الأسلوب مع مصر وليبيا في الدمار.

وتابع المحلل السياسي الليبي، مصر وليبيا يربطهما مصير واحد ويواجهان نفس التحديات في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وقوى الشر والظلام، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع مصر في جميع المجالات، والاستفادة من الخبرة المصرية في السياسية والتنمية والاستثمارات والتبادل العسكري.
 
وأشاد، الزوبيك باستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخمس للمهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وأضاف "الزوبيك"، ، عبدالحميد الدبيبة، شخصية وطنية ويمثل الشباب ولم يحمل أي أجندات معينة، وليست له أيدولوجيات، لافتا أن الحكومة المصرية تحتاج إلى الخبرة المصرية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسة العسكرية، والوصول للمصالحة الحقيقة وتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة.  
 
وتابع المحلل السياسي الليبي، التجربة المصرية التنموية منذ عام 2013 عظيمة وواضحة أمام الجميع، مؤكد على ضرورة إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها الملهمة بقيادة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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