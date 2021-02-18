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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: الحكومة الليبية تقدر المساعي المصرية للحفاظ على وحدة الصف

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:57 م
لقاء الرئيس السيسى
لقاء الرئيس السيسى مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة
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أحمد أيمن
رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، لمصر، في أول زيارة خارجية له، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تعكس تقدير الحكومة الليبية للمساعي المصرية في الحفاظ على وحدة الصف الليبي، وحماية ليبيا من أي مخطط خارجي لتقسيمها أو لبث الفتنة والفرقة بين شعبها بأطيافه وانتماءاته، تأكيدا على الريادة المصرية عربيا وإفريقيا، وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقالت التنسيقية فى بيان صحفى أن الزيارة تؤكد أثر السياسة المصرية الثابتة المتمثلة في دعم خيارات الشعوب الحرة في الاستقرار، ودعم مؤسساتها الوطنية من خلال الحلول السياسية على أسس وطنية.

واضافت: كما أن رغبة الحكومة الليبية في استنساخ تجربتنا التنموية أكبر دليل على النجاح الذي حققته الدولة المصرية في هذا الملف، والذي تضافرت فيه قوى كل مؤسسات الدولة والشعب المصري خلف القيادة السياسية حتى غدونا نموذجا يحتذى به.
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