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حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة المترددين على البنوك في القاهرة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالترحي عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة للتحقيق.

وكان اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بورود بلاغ من مواطن قرر أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، نائب مدير مباحث القاهرة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك شخص مقيم بمحافظة القليوبية وله معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالاشتراك مع آخر مسجل خطر، حيث أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما وكذا مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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