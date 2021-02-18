ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رمز الصمود.. تعرف على دور زوج ويزو بـ مسرحية "اللوكاندة"

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:15 م
شريف حسنى
شريف حسنى
Advertisements
البهي عمرو
طالب المطرب دياب، من الفنان أشرف عبد الباقى بشرح دور شريف حسنى زوج الفنانة ويزو، بـ مسرحية اللوكاندة، و هو ما جعل الحضور يدخل فى حالة ضحك.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " أن شريف حسنى هو رمز الصمود، لكونه زوج ويزو، ولفت إلى أن شريف حسنى يقوم بدور فرد أمن فى المسرحية، ويحصل على راتبه بالمسرحية.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم :  المطرب و الفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، و الفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، و الفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد بطاوي يحتفل بزفافه في حضور أشرف عبدالباقي وأشرف زكي ونجوم اللوكاندة

"هابي نيو يير بالعربي" مسرحية جديدة تضم محمد أنور ونجوم الفن.. شاهد

حمدي الميرغني يستعرض مواهبه في الغناء برفقة دياب.. فيديو

أشرف عبد الباقي ينشر كواليس كوميدية من إعلان اللوكاندة.. فيديو

بالعزف على البيانو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور عبر إنستجرام

أشرف عبد الباقي يبدأ عرض "اللوكاندة" الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

من بينها مصر.. الكويت تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول رعايا 30 دولة

أنا كنت بايخ.. شريف منير يعتذر لابنته أسما

الإفتاء تصحح مفهوما خاطئا عن حديث النبي " تناكحوا تناسلوا "

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكه تحت تأثير الكحول.. مسافر على متن طائرة يواجه عقوبة السجن عامين

أناقة وجرأة.. إطلالات جذابة لـ درة برفقة زوجها

تصميم مصفح لنسخة العملاق البافاري.. بي ام دابليو X7