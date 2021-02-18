رمز الصمود.. تعرف على دور زوج ويزو بـ مسرحية "اللوكاندة"

طالب المطرب دياب، من الفنان أشرف عبد الباقى بشرح دور شريف حسنى زوج الفنانة ويزو، بـ مسرحية اللوكاندة، و هو ما جعل الحضور يدخل فى حالة ضحك.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " أن شريف حسنى هو رمز الصمود، لكونه زوج ويزو، ولفت إلى أن شريف حسنى يقوم بدور فرد أمن فى المسرحية، ويحصل على راتبه بالمسرحية.





وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم : المطرب و الفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، و الفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، و الفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.



