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رياضة

تيتو جارسيا: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا العام

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:26 م
تيتو جارسيا
تيتو جارسيا
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عمرو ابوبكر
أكد تيتو جارسيا مساعد المدير الفني لخافيير أجيري الذي قاد مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، أن الزمالك يستطيع الفوز بالدوري خلال الموسم الحالي، قائلًا إن مصطفى محمد يستطيع الوصول للبريميرليج.

وقال جارسيا خلال تصريحاته على فضائية "الزمالك" "أتابع الدوري المصري بالفعل، وهناك منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على اللقب في الدوري، لكني أعتقد بأن الزمالك يستطيع الفوز بالدوري خلال الموسم الحالي".

وأكمل: كنت أثق في بعض اللاعبين منهم مصطفى محمد وهو لديه الظروف المهيأة بشكل جيد من أجل النجاح كرأس حربة ورقم 9 في المنتخب.

وأضاف أنه على يقين من أن مصطفى محمد يستطيع البقاء في أوروبا، لقد اتخذ خطوة كبيرة في مستقبله الكروي، وربما ينتقل لناد كبير في أوروبا، وهناك عدد من اللاعبين غيره بإمكانهم الاحتراف في دوري أوروبي كبير ومصطفى يستطيع الانتقال لبريميرليج".

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