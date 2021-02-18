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توك شو

هتموت من الضحك.. مين اللى كسر إيد ويزو نجمة اللوكاندة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:32 م
ويزو نجمة اللوكاندة
ويزو نجمة اللوكاندة
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البهي عمرو
كشف الفنان شريف حسنى زوج الفنانة ويزو، السبب الرئيسي فى كسر يد زوجته، خلال تصوير مسرحية اللوكاندة، وقال : " انا اللى ضربتها وكسرت لها إيدها".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: " انا هقول الحقيقة.. هى وقعت على سلم والدتها وانكسرت يدها.. انا مليش دعوي".

وكشفت ويزو أنها بالفعل وقعت أثناء صعود سلم والدتها، ولكن قامت بالتصوير رغم الحالة الصحية التى كانت فيها".

بينما دخل الفنان دياب فى الحوار وقال: ويزو رجلها اتكسرت وهي بتدوس على وش جوزها وهو ما جعل الجميع يدخل فى حالة ضحك.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى أن أيطال مسرحية اللوكاندة هم :  المطرب و الفنان محمد دياب، و النجم حمدي الميرغني، و الفنانة ويزو بطلة مسرح مصر، و الفنان الشاب إبرام سمير، والفنانة نورهان منصور، والنجم أحمد الطماني، و النجم علي حمدي، والفنان وائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.
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