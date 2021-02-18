رئيس جامعة طنطا: بابي مفتوح للجميع.. وتخصيص رقم «واتس آب» لتلقي الشكاوى والمقترحات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تخصيص رقم "واتس آب" 01150007431"، لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، وكذلك الأفكار البناءة.









أكد رئيس جامعة طنطا، أن هذه الخطوة تعد محورًا أساسيًا فى استراتيجية عمل إدارة الجامعة إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح بهدف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر الإدارة المؤسسية والمشاركة في اتخاذ القرار من قبل جميع أطراف منظومة الجامعة داخليًا وخارجيًا للتقدم والنهوض بالجامعة.



