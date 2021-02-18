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تعليم

رئيس جامعة طنطا: بابي مفتوح للجميع.. وتخصيص رقم «واتس آب» لتلقي الشكاوى والمقترحات

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:54 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنط
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تخصيص رقم "واتس آب" 01150007431"، لتلقي الاستفسارات والشكاوى والمقترحات، وكذلك الأفكار البناءة.


أكد رئيس جامعة طنطا، أن هذه الخطوة تعد محورًا أساسيًا فى استراتيجية عمل إدارة الجامعة إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح بهدف إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر الإدارة المؤسسية والمشاركة في اتخاذ القرار من قبل جميع أطراف منظومة الجامعة داخليًا وخارجيًا للتقدم والنهوض بالجامعة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق التواصل المستمر بين القيادات الجامعية من جهة والطلاب ‏وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي جامعة طنطا من جهة أخرى، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم مباشر من خلال تطبيق الرسائل "واتس آب" يمكن من خلاله إرسال أى شكاوى أو مقترحات مع كتابة الاسم ورقم التليفون والرقم القومي للتحقق وسرعة التواصل.
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